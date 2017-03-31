国民党批前瞻建设条例不公不义 全力支持“八百壮士”抗议

（联合早报网讯）中国国民党立法院党团今天（31日）兵分两路，一路占据立法院内议场主席台，批评执政当局提交审查的前瞻基础建设特别条例草案不公不义；另一路则到立法院大门外，声援并全力支持抗议年金改革的“八百壮士”。

综合台湾媒体报道，国民党团今天上午在立法院开完党团会议后，兵分两路，部分党团成员在党团书记长王育敏率领下，进入议场占据主席台，要求前瞻建设条例草案应由6个委员会联席审查；另一部分党团成员在党团总召廖国栋带领下，前往立法院大门外探望“八百壮士”。

台湾行政院提出前瞻基础建设特别条例草案，原本预计今天上午在立法院院会报告事项中交付相关委员会审查，但被国民党团举标语占领议场主席台，导致会议休息。

国民党团由王育敏带领，手持标语，站上主席台以及发言台，并喊着“一兆好好花、百姓苦哈哈”、“假前瞻、真绑桩”等口号，要求应先办10场公听会、由六个委员会联席审查，退回前瞻基础建设条例等。

对于占据议场主席台，廖国栋说，这是用最严肃方式，让执政当局深刻了解，前瞻建设条例草案不公不义、“绑桩”，国民党团须在立法院维护全民利益。

至于探望抗议当局年金改革的“八百壮士”，廖国栋指出，兼顾宪法精神，在不溯及既往、法律信赖保护等大原则下，国民党团经会议讨论，完全支持“八百壮士”提出的“监督年金改革行动联盟军系连署承诺书”。

他说，国民党团全力支持“八百壮士”，也承诺一定陪大家走到底。

“八百壮士”活动发言人、退将吴斯怀则说，非常感谢国民党团声援军公教警消的抗议行动，执政当局把军公教警消当敌人对待，昨天（30日）行政院发言人徐国勇办公室主任林育卉“叫我们‘趁清明不会早点去死’”，简直已羞辱到全体台湾人。

另据报道，台湾立法院长苏嘉全今天召集朝野协商，各党团同意“前瞻基础建设特别条例草案”交经济、财政、交通等六个委员会联席审查，并不提出复议，草案付委审查后，将举行六场公听会。（联合早报网编辑：王纬温）

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