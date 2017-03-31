李明哲妻：放弃聘律师 将赴北京救夫

（联合早报网讯）台湾民进党前党工李明哲被中国大陆国安单位拘留调查。其妻李净瑜今天说，将放弃聘请律师，不做法律性无谓辩护，并决定亲自前往北京了解状况营救李明哲。

大陆国台办发言人马晓光前天（29日）证实，李明哲因“涉嫌从事危害国家安全活动”，已接受有关部门调查，目前身体状况良好。但他并未提及李明哲身在何处。

据台湾媒体报道，李净瑜今天下午再度在立法院召开记者会，称要亲自到北京了解状况，营救李明哲。

李净瑜说，将放弃聘请律师，不做法律性的无谓辩护；所有的人权工作者，所有把希望带到任何一个需要人权伸张的角落，都是无罪的；因为此类奉献行为将增益人类文明。

她也说，李明哲带着这样无私的对人类的爱，相信李明哲的行为绝对是值得被尊敬的，“我决定，亲自前往北京，去了解状况，去营救我的先生”。

李净瑜在现场也特别发出声明，指李明哲已被秘密侦讯了13天，人性脆弱正在蹂躏他。所以在当面见到李明哲之前，李明哲所做的供词与陈述，“我都一概不予承认”，因为他可能是在威胁利诱之下所做的、非自由意识的表白。

对于何时出发，她仅说，这几天就会出发。至于是否有请海基会或陆委会帮忙，她说，相信台湾政府不会遗弃其公民。

此外，她也呼吁，只有媒体持续关注，她的先生才会有被营救出来的可能性，她非常需要大家。（联合早报网编辑：王纬温）

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅