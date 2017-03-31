吉林原副省长谷春立因受贿4365万人民币被判十二年

（联合早报网讯）黑龙江省哈尔滨市中级人民法院今天（31日）公开宣判吉林省人民政府原副省长谷春立受贿案，对被告人谷春立以受贿罪判处有期徒刑十二年，并处没收个人财产人民币200万元（约40.55万新元）；对谷春立受贿所得财物及其孳息，予以追缴，上缴国库。

据人民日报报道，经审理查明，2002年至2015年间，被告人谷春立在担任中共沈阳市委常委、铁西区委书记、沈阳市经济技术开发区管委会主任、鞍山市人民政府市长、中共鞍山市委书记、吉林省人民政府副省长期间，利用职务上的便利以及职权和地位形成的便利条件，为他人在企业发展、项目建设、融资贷款、案件处理、职务晋升等事项上提供帮助，直接或通过家人先后多次收受他人财物，共计折合人民币4365万余元（约884.93万新元）。

哈尔滨市中级人民法院认为，被告人谷春立的行为构成受贿罪，数额特别巨大，应依法惩处。鉴于谷春立到案后，能够如实供述自己罪行，主动交代办案机关尚未掌握的绝大部分受贿犯罪事实，具有坦白情节；检举揭发他人重大犯罪行为，经查证属实，具有重大立功表现；积极退缴全部赃款赃物，认罪悔罪，依法可以对其从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

谷春立表示接受判决，服判不上诉。

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