上海领导班子出现多项人事变动

上海今年5月召开市第十一次中共党代会前，上海市委和市政府领导班子近日出现多项人事变动。

继官方本周四（30日）宣布，四川省委原常委兼省委秘书长吴靖平，以及原上海浦东新区区委书记翁祖亮，经中央批准双双出任上海市委常委后；上海市人大常委会今天也表决通过，任命许昆林为上海市人民政府副市长。

许昆林长期在国家发改委任职，这次调任，意味着他本人跻身副省部级行列，上海市政府领导班子也由此扩充为一正六副。

上海近月调动频繁，今年2月，在上海任职多年的原市委常委、秘书长尹弘被提拔为市委副书记，和同为副书记的上海市长应勇，共同协助市委书记韩正主持市委工作。

而在今年1月，原副市长赵雯（61岁）当选为上海市政协副主席，2月下旬被免去副市长职务。

上海原组织部长徐泽洲（59岁），也在今年1月被补选为上海市人大常委会副主任。

在这几次人事变更中，54岁的尹弘是由省级党委秘书长直接转任同级党委副书记，情况较属罕见。他曾任上海工业大学团委书记，后调任市计委办公室当副主任，援藏之前在松江县、长宁区做过二把手。

2001年，上海市选派的第三批50名援藏干部中，尹弘担任联络组组长，同时任西藏日喀则地委副书记，回沪后到闸北区任区长，之后出任市政府副秘书长。

巧合的是，本周四获批为上海市委常委的吴靖平和翁祖亮，和尹弘同岁，都是“60后”（出生于1960年代）干部。

吴靖平（54岁）到上海兼任组织部长前，一直在四川工作，曾任四川省绵阳市团委书记、游仙区委书记，绵阳市委常委、凉山彝族自治州委书记，绵阳市委书记、市人大常委会主任，省委常委、宣传部部长、省委秘书长等职。

翁祖亮和吴靖平同年，他从1983年就在上海工作，起初是上海内燃机研究所助理工程师，踏入仕途后，曾卢湾区委副书记、闸北区委书记、黄浦区委书记、浦东新区区委书记，上海自贸区管委会常务副主任等职。

今天上任的许昆林（52岁）是上海官场的新面孔。他37岁出任国家发改委价格司副司长，之后历任价格监督检查司司长、价格监督检查与反垄断局局长、价格司司长、固定资产投资司司长。来上海之前，他还兼任了一年的国家发改委副秘书长。（顾功垒上海报道）

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