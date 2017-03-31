柯文哲“香港很无聊”言论引起港各界反弹

台北市长柯文哲日前一句“香港很无聊”引发反弹，香港商务及经济发展局长苏锦今日反击称：“香港虽然是小岛，但有丰富的旅游体验，每年访港旅客数字达到5000万也不简单。”

事缘柯文哲本周三（29日）到泰国曼谷考察与推广台湾观光，被问及台湾旅游业有什么优势能胜过香港时，以“香港很无聊，香港一个小岛有甚么好看”回应，引爆台、港网民热议。

香港的本地导赏团“活现香港”在面簿发出帖文，诚邀柯文哲参与两日一夜香港之旅，甚至可免费为其度身订做行程；曾支持“占中”并由“黄丝歌手”之称的何韵诗也表示，不介意结伴同游。

但柯文哲向她泼冷水，30日在转抵印度回答媒体采访时，又声称就算有机会访港，还是“最多去太平山看一看，我觉得阳明山夜景还是比较漂亮”；他也反驳：“台湾怎么无聊，晚上看政论节目都有趣多了。”

不少香港网民批评柯文哲不懂欣赏香港。但也有港人认为，自从引入大陆人自由行后，香港的确少了特色吸引游客，到处都是商场、药房、金铺。

然而，学者指山，香港再无聊，旅游业仍足以屹立为四大支柱产业之一，每年贡献GDP约5%。单计去年访港旅客人次达5670万，是常住人口7.7倍。

相反的，据台湾观光局数字，去年到访台湾的旅客人次为1069万，虽然创历史新高，但仍被香港远远抛离。因此，若数字等于吸引力，香港这小岛比起台湾，吸引力高出4.5倍左右。

为庆祝香港特区成立20周年，港府推出与“20”有关的优惠及活动，苏锦梁今日联同旅游业界向访港旅客派发小册子和纪念品。他说，香港今年首两个月整体访港旅客人数增长1.4%；3月上半月平均升幅更达5.5%，其中，大陆旅客升7.5%，其他旅客升1.2%。

但他坦言，今日公布的疲弱零售数据显示，香港还需要有良好旅客数字为零售业界增加动力。他说，业界最近也反映，香港需要发展绿色旅游等特色项目。

香港旅发局主席林建岳则称，访港旅游业仍面对各种挑战，当局会密切留意各客源市场的情况，透过不同工作积极宣传香港精采的旅游体验。（易锐民香港报道）

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