香港私人住宅楼价指数再创历史新高

香港楼价持续向上，最新公布的私人住宅楼价指数再创历史新高，候任特首林郑月娥对此表示，开拓新土地及增加房屋供应会是她上任后的工作重点。

根据香港差饷物业估价署今天公布的数据显示，截至今年2月份，香港私人住宅售价指数报312.8点，按月上升1.1%，连升11个月，并连续四个月创下新高。

各类物业中，以面积40平方米以下的细小单位升幅最高，按月上升1.012%。比去年同期升1.15%。

中原地产集团研究部高级联席董事黄良升指出，全球经济开始复苏，带动香港楼价向上，加上去年11月楼市加辣措施无成效，推动买家加快入市。

黄良升认为，楼价升势刚开始，这一轮升浪会较2015年创下的历史高位有15%至20%的上升空间，估计最快要到第三季才会升停，最迟明年第二季完成升势，其后在高位徘徊，走势视乎经济复苏步伐而定。

他说，特区政府可能会再推出楼市辣招，但加辣也没有作用，他相信楼价完成20%的上升周期后就会停止升势，届时港府不出招，楼价也会升停。

立法会房屋事务委员会主席麦美娟也认为，港府早前推出的双倍印花税措施未能有效遏止楼价上升，当局应该采取更进取方法堵塞现行的漏洞，包括禁止首次置业的香地居民以一张买卖合约购买多个单位。

她说：：这些漏洞政府要堵塞。如果政府看到有问题而不解决，只会给市场一个信息，即容让这些人继续钻空子、继续利用法律空白地方去图利。”

民主党主席胡志伟则认为，香港私人楼宇供应有限，但海外资金大规模流入，港府的政策只是杯水车薪。当局应该集中力量提供可承担房屋，补足公营房屋的缺口，以及做好私营和公营房屋的土地分配。

候任行政长官林郑月娥今天被问到上任后会否推出楼市辣招时承认，以往两届政府推出的需求管理措施有一定成效，但都难以逆转楼价上升趋势，她上任后会增加住宅供应，开拓新土地。

林郑月娥说：“过去两届政府已先后推出不少这些控制需求的措施，所谓‘辣招’，有一定成效，但难以逆转楼市上升的趋势，所以我在政纲里面或上任后主要工作，是增加供应，增加楼宇的供应，亦需要开拓新的土地。”（戴庆成香港报道）

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