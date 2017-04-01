不想做筹码 台希望“特习会”不谈台湾问题

（联合早报网讯）台湾政府希望，当美国总统特朗普下周首次会晤中国领导人习近平时，台湾问题不在议程之内。

BBC中文网报道，台湾陆委会副主委林正义表示："如果会谈没有提及台湾，那将是好消息。"

"特习会"即将于下周四至周五在美国佛罗里达举行。

林正义说，台湾不应成为中美两国谈判中的一张牌。他说，中美领导人会晤之后，台北希望能够有足够理由相信，台湾"并未被当作是一个棋子或是讨价还价的筹码"。

报道指，去年12月，台湾总统蔡英文与特朗普通电话事件成了一起重大外交事件。通话后，特朗普还曾暗示他可能放弃美国的"一个中国"政策，使中美关系再添变数。后来，为缓和中美之间的紧张关系，特朗普在与习近平通电话时改变了态度，表示支持"一中"政策。

但这起事件让台湾方面认识到，类似的情况有时很可能会迅速失控。

对于即将来临的"特习会"，林正义说："我们需要做好最坏的打算，制订各种各样的应急计划。"他说，台湾正在"密切关注"美国新政府的外交政策。

自蔡英文去年当选台湾总统后，两岸关系已经趋冷。现在，热线的台湾一端仍在陆委会主委的办公桌上，但电话铃声似乎不会响起。林正义说，北京正在“惩罚”台湾，因为蔡英文对世界的看法与北京不一致。

他说，台湾有时仍然会用这条热线联系北京，台湾官员也向北京发短信、传真，但很少会有回音。

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