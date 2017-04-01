香港楼价连升11个月 再创历史新高

（联合早报网讯）香港楼市气氛炽热，即使政府去年底加辣，也无阻楼价持续上升。香港差估署数据显示，2月份私楼售价指数再创新高，按月升幅不但扩大至逾1%，更以连升11个月之势，再创历史新高。有分析指出，地王效应持续，市场对于住宅的需求仍然持续强劲，但二手市场盘源短缺，令楼价乾升，并频录破顶成交，预料今年楼价仍再有上升的空间。

香港星岛日报报道，虽然政府去年11月推出辣招，令楼价升势一度放缓，但二手盘源短缺，在用家及投资者持续入市下，楼价指数持续上升。根据差估署最新数字指出，2月份的私楼售价指数为312.8，再创历史新高，按月升约1.1%，升幅不但较今年1月的0.7%扩大，更为去年11月初政府加辣后，升幅最大的一个月，反映楼价指数未因辣招推出而调头向下。

资料显示，楼价指数于去年3月起已经开始回升，此次再度向上，乃该项楼价指数连续第11个月上升，期内累积升幅达一成半。而2月份楼价再度上升，若按年比较，楼价升幅也有约一成四。

莱坊董事及大中华区研究及谘询部主管纪言迅称，虽然政府已经多次重申，未来将会大幅增加房屋供应，例如运房局数字显示，未来三至四年私楼落成量将达九万四千伙，乃有纪录以来新高，不过，最近地价急升，地王更不断诞生，加上市场对于住屋的需求仍然强劲，买家普遍相信楼价今年仍会继续向上，因此纷纷出动觅盘。

他补充，受政府辣招影响，不少二手业主选择封盘，令市场盘源短缺，余下的放盘也属高价，而部分买家仍决定入市，就令楼价轻易上升。他预计，二手交投淡静的情况持续，而今年香港整体楼价将仍会上升约半成。

香港城市大学建筑科技学部高级讲师潘永祥表示，现时买家只觉得楼市有升无跌，可谓已经踏入不理性的阶段。因此，即使政府多番强调潜在供应高，而且未来或有加息等不明朗因素，仍然无阻买家四出觅盘，令楼价上升。

香港楼价高企不下，近期更有市场人士揣测政府或会加辣，但潘永祥认为，未来加辣机会不大，因为市场仍须时间完善及观察辣招效果，故短期内未必会有增减。他补充，政府要遏抑楼价上升，应由房屋政策入手，例如增加居屋供应，包括绿置居等。

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