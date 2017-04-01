港民主派促新特首上京反映政改诉求

（联合早报网讯）香港22名民主派议员3月31日发表声明，向候任行政长官林郑月娥提出五项要求，包括承诺促成中央收回2014年发表的“一国两制”《白皮书》、撇开“八三一”框架重启政改、保证香港司法独立、维护香港核心价值，以及不强行褫夺议员议席和改善行政立法关系。民主派会议召集人涂谨申表示，希望民主派出信能够成为双方对话开始的基础，冀林太任内认真考虑以上诉求，并在上京接受委任状时，向领导人争取“八三一”及重启政改的空间，不止谈民生问题。

香港星岛日报报道，林郑月娥竞选时承诺设立与议员沟通的平台，涂谨申表示，林郑未约见民主派，可能是考虑到近日的社会气氛，占领行动人士被控告等，他指，民主派愿意与林郑商讨，但形容“不是客客气气饮茶食个包”。公民党党魁杨岳桥指未有收到任何邀请，暂不会约见林郑月娥。没有签署声明的香港众志罗冠聪说，要先观察林郑的表现，加上现在未知她的班子，暂未计划与她见面。

专业议政七名立法会议员昨日也去信约见林郑，希望就新一届政府的管治风格及各项公共政策交换意见，并期望新任特首及其班子能带来新的管治风格及策略，摒弃现届特首梁振英政府的管治路线，重建社会和谐。

港铁主席马时亨表示，已去信约见林太会面，恭贺她当选并会就其政纲解释港铁运作。他指，没有收到加入新政府的邀请，并被问及会否接受邀请，他则回应“假设性问题不答”。

对于林郑提出运用政府的港铁股息，以减少港铁长途车费，马时亨指，他多个月前也曾以个人名义提出类似建议，故对此表示欢迎，因港铁作为上市公司，较难解决民生问题，也非常开心见到林郑月娥关注民生。

港铁按新的票价调整机制安排，冻结今年票价一年，马时亨称，今年方程式计算出来的增幅，将会累积到明年调整时一并计算，现在未知明年指数变动及经济状况，故不会评估，并强调港铁今年六月推出“程程九七折”优惠，每年最少做半年，令市民所付车资减少。

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