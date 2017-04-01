林郑组班底 形容“热厨房”温度越来越高

（联合早报网讯）香港候任行政长官林郑月娥表示，接着工作重点是组新政府班底，她形容“热厨房”的温度越来越高，指每一位人士都要考虑自己的能力，及对前景的看法。她还透露，将于4月份上京，接受任命。

香港星岛日报网报道，林郑月娥表示，一如之前曾说，只要是有心有力，愿意为香港服务，有承担，无论什么派别及政治立场都欢迎，也会邀请加入班底，但要认同其工作，包括落实一国两制，落实基本法，这些方针都不能偏离。

她形容“热厨房”的温度越来越高，指每一位人士都要考虑自己的能力，对前景的看法，及接受共公及传媒的监察。

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