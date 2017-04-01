习特会 台驻美代表：美掌握台立场与诉求

（联合早报网讯）台湾驻美代表高硕泰3月31日就将举行的“习特会”指出，任何牵涉到中华民国台湾的利益与台美关系，过去都透过不同管道将立场与诉求充分表达，美方都已充分掌握。

台湾联合新闻网报道，高硕泰在双橡园举行茶叙期间，就媒体询问将举行的美中领导人会面表示，已组成相关团队，驻美代表处也成立必要的状况室，希望随时掌握最新和最充分的资讯。

他说，特习会议程和议题有优先顺序，任何牵涉到中华民国台湾的利益与台美关系，在过去时间都透过不同管道，定期与不定期将立场充分表述，并将诉求充分表达，美方都已充分掌握。

美国贸易代表署（USTR）公布外国贸易障碍报告，台湾的美牛和美猪进口议题被点名，商务部也将对美国对各国的贸易逆差提出报告，美台经贸议题再升温。

高硕泰强调，过去一直都会收到来自国会和农业州参众议员的关切，均一五一十转回台湾。最重要的是，美方从来不会挑战台湾的食品安全把关的权力，台湾也始终强调，会基于科学依据，这也是一贯的立场。

他说，希望台湾有关食品安全、消费者需求及饮食习惯等，基于科学的依据，做完充分风险评估，届时也会把这方面资讯转达给美国国会朋友，让美方清楚了解。高硕泰再度强调，“这部分我们采取非常负责任的态度。”

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