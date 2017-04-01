林郑指中联办角色难清晰 称不知何谓“避嫌”

（联合早报网讯）香港候任特首林郑月娥今天表示，中联办角色难清晰定义，因联络工作多种多样，平心而论是需要跟香港各界保持联络。

香港明报网报道，林郑月娥接受无线节目《讲清讲楚》访问表示，即使中联办协助在立法会拉票，也只能拉建制派的票，故需要反省政府在无票情况下，应如何发展与政党的关系，以及建制派跟特区政府应有更多沟通及合作空间。

被问到是否会就中联办不应该做的事划线，林郑月娥回应称，香港有三个中央驻港机构，其余两个机构的职能很清晰，包括外交部驻港公署是负责外交事务，解放军驻港部队则以封闭式运作，市民过去20年都不会感觉到有何干预。

但她指出，中联办角色较难清晰定义，因联络工作有多种多样，若要做得有深度及有意义，需要全方位，故他们负责与内地联系的经济发展、青年交流等工作，是需要跟香港各界保持联络。

至于是否不需要避嫌，林郑月娥回应称她不知道何谓避嫌，认为在基本法下，特区政府要处理的事很清晰，如在立法会层次做拉票游说工作，地区议会则透过地区专员及执行机构处理关注的事务，没什么理由有空间可以让中联办扮演角色。但她说，中联办官员在地区活动出现是无可厚非，如果不这样怎么做好联络工作？

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