谈王道治国 王金平批蔡执政让台湾分崩离析

（联合早报网讯）国民党资深立委王金平1日批评，台总统蔡英文上任至今，不仅没团结整个国家，反让国家更分崩离析，人民也无法从蔡执政中感受到政党轮替有助改善台湾当前困局希望。

台湾联合报报道，王金平今天出席活动时以“中华文化的王道精神”为题进行专题演讲，畅谈儒释道王道精神理念，也盼蔡政府以王道治国。

王金平表示，民进党是台湾最能战的政治团体，现在在立院还获得压倒性多数，蔡英文拥有千古难遇的“完全执政”机会，“这是一个成就政治家的年代”，期待蔡英文不是只想到下次选举的政客。

王金平说，从2000年民进党籍前总统陈水扁执政开始，台湾陷入蓝绿恶斗，去年民进党完全执政后，社会殷切期盼能有改变，但蔡英文就任十个月来，人民却感受不到政党轮替有帮助台湾困局的希望。

王金平认为，蔡政府上任后，不仅无法改善人民对“前朝”政策的不满，也看不到选前的承诺支票兑现，结果反让人民出现比对“前朝”更激烈的对抗，抗拒新政府的反弹力量，不禁让我们怀疑政党轮替的意义何在。

王金平也点名，蔡英文上任后日益集权、越权，蔡政府让人民与政府更加疏离， 甚至还再次唤醒蓝绿对抗的幽灵，造成朝野更多政治上的杯葛对抗，让国家社会更撕裂，重伤人民情感。

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