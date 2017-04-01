大陆籍女被告审讯室内被台湾调查官袭胸

（联合早报网讯）台湾调查局航业调查处一名詹姓调查专员，在承办一起大陆女子涉嫌逾期居留案时，被控酒后进入审讯室，对正在作笔录的大陆女子“袭胸、摸背”。台湾联合报报道，事件曝光后，基层调查官不满高层吃案，昨天爆料，甚至传闻有影片外流。调查局督察室已调阅录影带勘验，若有不法，将依规定严惩送办。

报道称，台湾调查局国安侦防业务虽以搜报共谍情资为主，因资料不易掌握，多以缉拿大陆人士在台逾期居留或非法打工的“巨荃专案”，或捉拿印尼、越南等东南亚人士违法的“祥安专案”来争绩效。

据了解，调查局航业处高雄站3月14日在台中市英才路附近一处大楼内，查获一名涉嫌从事一楼一凤的逾期居留大陆女子，并通报督导此案的航调处国保科詹姓承办人。

报道称，由于卖淫地点距中市调查处不远，航高站协调台中处出借询问室，而被查获的大陆女子身材惹火、外型亮眼，进出台中站时引起众人侧目。

调查官做完笔录准备移送陆女时，詹要求须等他先看完笔录。不过，他先在外头与友人聚餐喝酒后，才进入侦讯室。

现场人士形容，詹姓调查专员满身酒气，进入询问室见陆女姿色甚佳，开始上下其手，本来小学弟不敢出声制止，因实在太夸张，小学弟只好大喊，‘学长这是询问室，这样是违法的’。询问室外的带队官发现事情不妙，才将学长请出询问室；现场长官发现事情不妙，第一时间要将事情压下来。”

据了解，案发后，航业处调阅监视器勘验，声称影片内容看不清詹的袭胸举动。基层调查官不满高层吃案，昨天透过调查局专属通讯软体爆料，才让此事曝光。

律师陈彦任指出，意图乘人不及抗拒亲吻、拥抱或触摸臀部、胸部或其他身体隐私处，就违反性骚扰防治法；若罪名成立，最高可处二年以下徒刑，但属告诉乃论，被告人提告，检警才会受理。

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