海南、甘肃省委书记易人

（联合早报网讯）新华社4月1日消息，日前，中共中央决定：刘赐贵任海南省委书记，罗保铭不再担任海南省委书记、常委、委员职务。林铎任甘肃省委书记，王三运不再担任甘肃省委书记、常委、委员职务。
刘赐贵历任共青团福建省委副书记；莆田市委常委、常务副市长；莆田市委副书记、常务副市长；莆田市委副书记；福建省海洋与渔业局局长；福建省龙岩市委副书记、代市长、市长；福建省龙岩市委书记；厦门市委副书记、代市长；厦门市委副书记、市长；国土资源部党组成员，国家海洋局局长、党组书记，中国海警局政委（2013.03），中央维护海洋权益工作领导小组成员（2012.09），国家应对气候变化及节能减排工作领导小组成员；海南省委副书记，省政府党组书记；海南省委副书记，副省长、代理省长、省政府党组书记；海南省委副书记，省长、省政府党组书记。中共十八大代表，十八届中央纪委委员，十届、十一届、十二届全国人大代表。
林铎历任北京市西城区委副书记、代区长；西城区委副书记、区长；西城区委书记；北京市委副秘书长；黑龙江省哈尔滨市委副书记、代市长；哈尔滨市委副书记、市长；哈尔滨市委书记；黑龙江省委常委、哈尔滨市委书记；辽宁省委常委，省纪委书记；甘肃省委副书记，省政府党组书记；甘肃省委副书记、代省长，省政府党组书记；甘肃省委副书记、省长，省政府党组书记。第十八届中央候补委员，十七大、十八大代表 ，第十二届全国人民代表大会代表
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