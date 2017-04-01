柯文哲：台外交空间窒息 将提两岸论述

（联合早报网讯）台北市长柯文哲今天指出，这次出访感受到台湾外交空间几乎窒息，有机会将和“大陆朋友”讨论这个问题，并在6月双城论坛前提出两岸关系论述。

台湾中央社报道，柯文哲上午参观新德里印度门后，在印度门前发表八天新南向之旅的总结心得，他除了谈观光、软实力、产业如何加强与发展，也谈到台湾的外交困境。

他指出，过去在台湾比较没有感受，这次走访马来西亚吉隆坡、泰国曼谷和印度新德里后，发现台湾外交空间“几乎被窒息了”，他有机会将找“大陆朋友”讨论一下这个问题。

被问到是哪些“大陆朋友”，柯文哲说，就“常常会遇到的啊，还是会跟大陆朋友聊一下这个问题”。

被问到大陆是否一直在打压台湾国际空间，柯文哲表示，“不是一直，是随时（打压）。”

柯文哲强调，台湾已经民主自由走到这个地步，有自己的想法，“用打压的方式没有办法解决台湾问题”，他将要思考一下，对两岸关系要怎么处理形成一套论述，将在6月的双城论坛之前提出。

不过，柯文哲以马来西亚雪兰莪州和台湾签署交通智慧城市及资通讯（ICT）相关合作备忘录为例指出，是因为台湾在ICT产业很强大，且U Bike在台北是成功的，是全世界最好的模型，因此只要产业实力够，人家还是某种程度要跟台湾接触。

因此，柯文哲认为，如何厚植台湾的产业实力，这必须要思考，因为一旦产业实力不够，台湾在国际上的价值就会明显下降。

他指出，东南亚过去有很多到到台湾读书的侨生，这些人10、20年后成为当地社会高阶层人物，这对台湾外交有很大帮助，回去之后将与教育部讨论，侨生政策是不是要更宽广。

柯文哲表示，虽然外交很重要，但身为台北市长，台北市政更重要，这次出访是“能替国家做多少就做多少”，因为台湾的正式外交很难走出去，不得不用城市外交打先锋。

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