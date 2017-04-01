李明哲遭陆拘捕 台公民团体声援

（联合早报网讯）台湾非政府组织工作者李明哲被中国大陆以“危害国家安全”之名被拘捕，台湾教授协会、独立青年阵线等10多个公民团体今天（1日）举行记者会表示，李明哲事件是第一起台湾的NGO工作者在大陆遭拘捕，不合司法程序的羁押，凸显大陆对人权的漠视，呼吁北京政府不要错估形势，应立即释放李明哲，否则将引起台湾人民更大的反感。

据中央广播电台报道，台湾教授协会会长林秀幸表示，北京政府意图透过羁押李明哲把台湾港澳化，让台湾默默接受北京的思想审查，但台湾的民心经30年的民主化之后，早已不甘心被驯服；尤其太阳花学运之后，国民党大败、民进党上台、时代力量一路挺进，呼吁北京政府不要错估形势，激起台湾年轻世代更大的不满。

台湾劳工阵线秘书长孙友联指出，过去大陆就频繁骚扰、逮捕当地的人权工作者，这次台湾的NGO工作者也遭到同样的对待，他相信这绝对是大陆政府有计划的作为。

公民宪政推动联盟执行委员徐伟群表示，一个真正的文明国家不会把提倡人权、提倡民主的工作者视为对国家的危害，也不会使任何人“被失踪”，大陆应该停止对任何人的任意逮捕及迫害，才有可能成为一个文明国家。

独立青年阵线执行委员刘惠中说，这次大陆特别挑拥有民进党前党工身份的李明哲开刀，是在警告台湾民众，不能投票给台独政党、不能有台独思想，甚至是恐吓不能当个台湾人。她要求民进党政府对此事件打破沉默，採取更积极的态度营救李明哲，否则会让国际社会误会，大陆政府对于台湾人民有司法管辖权，使台湾的国际地位更为不利。

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