柯文哲：说“香港很无聊”是不服气非失言

（联合早报网讯）台北市长柯文哲日前一席“香港很无聊啊，一个小岛有什么好看的？”言论引起热议，今天（1日）他在参访印度门后受访，发表总结谈话时再提此事，自认不是失言，而是“心里不服气”，不过讲完后大家回去还是要面对问题。

《自由时报》报道，柯文哲指出，香港就算扣掉陆客，国际旅客的人数还是远远超过台湾好几倍，“我一直觉得台湾应该是更好玩、更好看、好吃，但国际观光客就是比香港少，这就要适时的去想想看，台湾在观光软实力，需要加强的地方还是要加强”。

柯文哲今天上午在印度门前发表此次南向之旅的总结谈话，他谈到台湾观光确实还有需要检讨加强之处，观光的来源要分散，东南亚还有穆斯林世界是一个目标，但首先要解决签证问题。

他说，根据泰国免签经验发现，免签之后，泰国到台湾观光的人数增加了80%，似乎可以把免签拓展到其他东协（亚细安）十国，但如果自由行的免签一时间做不到，或许可以先让团客免签。

此外，柯文哲表示要解决航班问题，如果航班不足的话，还是进不来，还有就是台湾岛内导游人才要够。他指出，新移民应该要视为台湾很重要的人力来源，思考如何训练新移民当台湾的导游。

最后则是软实力要加强，他也不避讳地又举香港为例表示，虽说香港只是一个小岛，但就算扣掉陆客，国际旅客的人数还是远远超过台湾好几倍，这就是台湾要检讨的地方。

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