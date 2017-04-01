调查：四成台民众不认同“太阳花学运”占领公署判无罪

（联合早报网讯）2014年台湾“太阳花学运”占领立法院一案，台北地方法院昨天（3月31日）审结，首度援引“公民不服从”概念，将被起诉的22人判决无罪。根据旺旺中时民调公司所做的民调，高达四成民众不认同无罪判决，仅28.7%表示认同。

据《中国时报》报道，这项在判决结果出炉后进行的调查显示，20至29岁认同判无罪者，比例近四成，30至39岁认同和不认同的差距，在误差范围内；而代表社会中间力量的40至49岁，以近六成比例否定无罪判决，50至59岁者不认同的比例也达到43.6%。

60岁以上者，有47%的人未表态，显得相对事不关己。由于60岁以上占此次调查年龄层的比例最高，他们近半数不表态，是此次不认同比例未能过半的主因。

以学历来看，不论是什么学历，不认同判决无罪的比例都高于认同者，尤其是专科学历者，不认同比例达57.6%。

以地区来看，台湾六大地理区块都是不认同的比例较认同比例为高，尤其是桃园、新竹、苗栗，及台中、宜兰、花莲、台东等地区，不认同比例明显较高。

中华人权协会名誉理事长、律师许文彬投书《中国时报》认为，“公民不服从”原则并没有法律依据，也非《刑法》规定之阻却违法事由，贸然引用，恐将破坏法的安定性，也违反人民法律感情。

许文彬强调，如果法官认为被告行为可以被原谅，值得被原谅，就应依法判处免刑，而非判决无罪，以“公民不服从”作无罪理由，社会上一般民众恐难接受。

《联合报》1日的社论质疑，若说太阳花的陈抗有正当性及社会贡献，则退休警消抗议年金改革，难道不具正当性及社会贡献？太阳花陈抗，被法院肯定为“公民不服从”，退休警察陈抗，却被官员在网上臭骂。文章认为，民进党将“太阳花学运”抬捧成一场民主圣战，如今却用刀片拒马来抵制其他陈抗。

《中国时报》的一篇评论文章指出，“太阳花学运”判决的同一天，台北地方法院对去年政大学生抗议纳保争议，在教育部官员头上捏碎鸡蛋一案，却依侮辱公务员判拘役20天；若依太阳花无罪理由，政大学生如上诉主张“公民不服从”，高院是否也应判决无罪？

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