“航天少帅”张庆伟升任黑龙江省委书记

（联合早报网讯）中共今天宣布黑龙江、山东、海南和甘肃“一把手”变动，其中有“航天少帅”之称的张庆伟从河北省长升为黑龙江省委书记，是中共中央重用国防科工系人才的又一例子。

据新华社报道，中组部常务副部长陈希今天在黑龙江省领导干部会议上宣布由张庆伟接替王宪魁任该省省委书记的消息。王宪魁今年满65岁，面临退休。

公开资料显示，张庆伟现年55岁，河北乐亭人，在航天系有20多年的科学工程和国企管理经验。他拥有西北工业大学飞机设计专业本科学历、飞行器设计控制理论及应用方向研究生学历。他曾在中国航空部、航空航天部担任技术员、工程师、主任设计师等技术职位，也曾担任中国航天科技集团公司总经理、国防科工委主任、绕月探测工程领导小组组长、中国商用飞机有限责任公司董事长等项目管理、企业管理的职位。

张庆伟在2011年8月转换职业跑道，离开航天系到地方工作，出任河北省代省长，成为当时为数不多的“60后”（1960年后出生）省部级大员。中国国家主席习近平2016年6月底出访塞尔维亚参观钢厂时，活动照片显示张庆伟就站在习近平身边，是唯一随习近平出访塞尔维亚的地方大员。张庆伟早在2002年中共十六大上便当选为中央委员。

近年来，随着中国国防科工产业高速发展，不少军工、航天系统出身的官员走上重要党政领导岗位，成为中国政坛一支新的力量。例如，曾任中国兵器工业集团公司总经理的张国清2016年12月出任重庆市代市长；曾任航天科技集团总经理的马兴瑞2016年出任广东省代省长；曾任航天科技集团董事长的许达哲2016年出任湖南省长；曾任国防科工局局长的陈求发2015年出任辽宁省长；曾任航天科技集团副总经理的袁家军出任浙江省委副书记，曾任中国船舶总经理的谭作钧出任辽宁省常务副省长。

独立时评人陈杰人向《联合早报》分析，中国重用国防科工系人才的原因包括，他们对执政党和政府的忠诚度往往非常高，而且之前在科工岗位上靠技术步步打拼并都曾做出很大的贡献，当了地方大员后也会延续务实作风。

陈杰人说：“中国有工程师治国的传统。例如原总书记江泽民、胡锦涛，以及吴邦国等多名政治局原常委。工程师治国的优势是做事严谨，注意细节，不夸夸其谈。”

不过陈杰人认为，相对于其他领域出身的人，军工系统出身的官员人数毕竟还不多，因此目前还不能说军工系的政治新星一定会是十九大之后的生力军。

中国国家行政院教授许耀桐受访时则从张庆伟的国企背景分析。他认为，来自国企的人当地方领导的优势是对经济比较熟悉，也有企业管理的经验。不过，他也认为，从国企转到地方的败笔是有腐败的可能性，有些人可能原来在国企时就已有腐败问题，也有的人因为和商界走得过近而无法处理好官商关系。例如出身石油系的苏树林，调任福建省长后于2015年落马。

央视新闻联播今天也通报了其他多名地方大员的调整。中国审计署审计长刘家义接替姜异康出任山东省委书记，海南省长刘赐贵接替罗保铭出任海南省委书记，甘肃省长林铎接替王三运出任甘肃省委书记。

据《河北日报》报道，去年底才升任中共深圳市委书记的深圳市长许勤，则调任河北省委副书记。如无意外，许勤将在随后接任河北省长，填补张庆伟赴任黑龙江后的空缺。

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