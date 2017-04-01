罗家良：新中应携手合作推动贸易开放

（联合早报网讯）新加坡驻中国大使罗家良说，新加坡和中国都是全球化的受益者，两国应携手合作，共同对外发出坚持全球化、经济开放和自由贸易的积极信号。

罗家良近日接受中新社访问时作出上述表态。中新社是继新华网、央视网和《21世纪经济报道》之后，今年3月第四家专访罗家良的中国官方媒体。

西方国家近来出现贸易保护主义抬头的迹象，亚洲新兴市场则仍存在对外开放程度参差不齐的问题。罗家良认为，新中可从双边和多边的角度推动贸易开放。

他提议，新中两国应加快洽商并尽早完成中新自贸协定升级版的谈判。中国国家主席习近平2015年11月访新时宣布启动该谈判，并表示争取要在2016年完成。两国官员自去年已进行了两轮谈判。

罗家良指出，在中国与亚细安自贸协定升级版方面，有些国家还在走国内的法律程序，新中应鼓励各国加快脚步。另外，新中也可携手尽快完成高水平的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），为未来成立亚太自贸区（FTAAP）铺路。

新加坡目前是中国-亚细安对话关系协调国，明年是亚细安轮值主席国。罗家良表示，新加坡支持中国与亚细安建立更密切的友好关系，以及要在今年内完成《南中国海行为准则》框架的共同目标。

他说：“新加坡会一如既往，尽其所能扮演中国与亚细安的‘桥梁’，继续当任一个中立可靠的协调国，加深中国与亚细安之间的相互信任和理解。”

谈到台湾问题时，罗家良说：“新加坡一向秉持着我们的‘一个中国’政策。1993年的‘汪辜会谈’和2015年的‘习马会’都在新加坡举行。新加坡会一如既往地支持两岸关系和平发展。”

谈到新中关系时，罗家良表示，新中合作领域广泛，两国关系前景光明。他指出，约四成的新加坡内阁参加了今年2月底在北京召开的新中双边合作联合委员会会议，当中包括新加坡“第四代”领导班子的成员。中方也有多名新任职的部长、副部长和地方领导首次参会。

他表示，希望两国年轻一代的领导人与高级官员可借此加深交流和认识，培养更深厚的感情，“这在短中期有助于推进他们负责的双边合作项目，但更重要的是能加深对两国长期的友好关系，增进互相理解与信任”。

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