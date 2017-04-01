河南精神病人用筷子袭击 造成三死一伤

（联合早报网讯）河南洛阳市洛宁县一所精神病院发生患者用筷子袭击其他患者的事件，导致三死一伤。

据澎湃新闻报道，事发在2月24日晚、洛宁县的民营大众医院，一名当天入院的44岁男性精神病患者，原本手脚都缚有铁链、手铐，但医院工作人员后打开其手铐，改用绳子捆绑。就在家属外出、医院看护人员上卫生间期间，该患者挣脱捆绑，用筷子攻击了同病区的四名女性精神病患者。

在急救人员赶到时，一名63岁的患者已经死亡；另三名患者均颅脑受损，其中一名患者因抢救无效，在3月4日死亡，另一名患者在3月9日死亡。还有一名患者左眼外伤，颅脑损伤，经治疗后外伤痊愈，目前已返回医院，继续接受精神病常规治疗。

洛宁县卫计委负责人表示，其中一名死者的后事已处置妥当，但另外两名死者家属要求较高的赔偿，目前正在沟通中。他并未透露家属要求赔偿的具体数额。

中国精神病患者伤人的事件近年屡见报端，随着患病人数不断增加，精神疾病目前已是中国重大公共卫生问题和突出的社会问题。

《人民日报》去年引述数据称，中国15岁以上人口中，各类精神疾病患者人数超过1亿人，其中1600万人是重性精神障碍患者，其余大多数是抑郁症、自闭症等精神障碍或心理行为障碍患者。

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