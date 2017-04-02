履新三个月的中共深圳市委书记许勤调任河北 或将助推雄安新区发展

（联合早报网讯）距离中共十九大还有不到半年的时间，多个地方大员在4月1日同一天产生调动，而履新三个月的中共深圳市委书记、市长许勤便调任河北。

据《河北日报》报道，近日中共中央决定，许勤任河北省委委员、常委、副书记；而张庆伟则不再担任河北省委副书记、常委、委员职务，转任黑龙江省委书记。

今年56岁的许勤江是苏连云港人，25岁就开始在中国国务院发改委工作，直到2008年4月，空降深圳，担任常务副市长。他于2010年6月升任深圳市长、市委副书记。

给外界的印象一般是，许勤戴眼镜，爱穿白衬衣、深色西装，因长期在高新技术产业工作的经历，被中国媒体称为近年深圳最具高科技专业知识、最具管理经验的市长。

2016年7月，广东深圳光明新区发生特别重大滑坡事故，造成73人死亡，四人失踪。许勤因此曾被通报批评，但这一意外事故并未阻挡其仕途晋升。2016年12月30日，深圳市委书记马兴瑞被任命为广东代省长，许勤得到晋升机会，顺势被任命为深圳市委书记。

网媒香港01援引消息人士则称，深圳市委书记的空缺，或由山西太原市委书记王伟中填补。55岁的王伟中是山西人，分析认为，王伟中在科技部门的经验，有利深圳继续在高科技术产业发展领先全国。至于深圳新市长人选，早前有传东莞市委书记吕业升是大热门。

另一方面，就在同一天，中共中央及国务院决定，在河北设立雄安新区。这是继深圳经济特区及上海浦东新区后，另一个具有全国意义的新区。

雄安新区的规划范围，涉及河北省雄县、容城、安新三县，以及周边部分区域，地处北京、天津及保定的腹地，区位优势明显，交通便捷，现有开发程度较低，发展空间充裕，起步区面积约100平方公里，中期发展至约200平方公里，远期控制区将达约2000平方公里。

新华社指出，中共党中央及国务院的通知要求，河北省要加强组织领导，履行主体责任，用最先进的理念及国际一流水平，进行城市规划。香港01解读说，许勤的深圳经验必然能够助推雄安新区的发展。

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