特朗普签署贸易行政命令 中国商务部：应按公认国际规则办事

针对美国发布两项有关贸易的总统行政命令，中国商务部新闻发言人昨天（4月1日）发表谈话指出，中美贸易是优势互补、合作共赢的，美方贸易执法措施应按公认的国际规则办事。

据新华网报道，美国总统特朗普3月31日签署了两项关于贸易的行政令，聚焦美国贸易逆差问题，并为未来贸易政策调整铺路。

对此，中国商务部新闻发言人说，关于中美贸易逆差问题，双方已经讨论了很多年，中美之间逆差的真实情况、形成原因以及可能造成的影响，双方都是清楚的。

他说：“我想再次强调，中美贸易是优势互补、合作共赢的，顺应了经济全球化发展规律，也反映了双方结构性的差异和内在的发展需求。”

该发言人也指出，中美作为全球最大的两个经济体，对促进全球贸易投资和繁荣世界经济负有特殊的使命。美方的贸易执法措施应按照公认的国际规则办事，包括履行中国加入世贸组织议定书第15条义务。

此外，他说，中方愿与美方在平等互利、合作共赢基础上，加强对话合作，妥善处理分歧。

中国国家主席习近平4月6日至7日将到访美国佛罗里达州马阿拉哥（Mar-a-lago）庄园，与特朗普会晤，美中双边贸易预料将是两位元首会晤时要讨论的重要议题之一。（联合早报网编辑：王纬温）

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