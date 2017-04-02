港人续领英国国民（海外）护照　去年大增逾四成

（联合早报网讯）香港即将迈入回归20周年之际，港人身分认同仍为社会热议。据英国政府最新数字，去年有逾3.7万港人申请及成功续领英国国民（海外）护照（简称BN（O）），较前年的2.6万人，大增44%。

据明报新闻网今天报道，有去年初申请续领过期10年BN（O）的90后大学生指出，最初为旅游方便而续领，但后见在“铜锣湾书店事件”中，英国公民李波也被带回内地、保障有限而感无奈，但都庆幸当年父母有为他申请多个证件作保障。

有时事评论员分析，续领BN（O）数字飚升反映港人政治上的反弹。

据报道，在1986年7月至回归前，港人可以申请BN（O），一旦获批，即使1997年香港回归中国后，持有人在BN（O）到期后仍可随时向英国申请续领，而回归后，在港出生者即不符申领BN（O）资格。

2000年有约350万人持有BN（O），而至去年底则有约15.2万本有效BN（O）护照。报道援引另入境处资料显示，截至前年共签发超过953万本特区护照。

英国政府护照办公室受询时则称，去年向3万7501名港人签发BN（O），较前年增加逾44%，五年间增幅约2.4倍；截至去年底，有逾15.2万名港人持有有效BN（O）护照。

但有移民专家也指出，BN（O）只是旅游证件，持有人如到海外升学等，也须用特区护照以示其中国公民身分。近年港人在外遇事，也是中国领事馆派员及香港入境处人员派员援助。

报道援引时事评论员刘锐绍指出，续领BN（O）与移民不同，并非拥有外国居留权，数字仍大幅增加，是港人在政治上反弹。有感香港的政治环境逐渐收紧，一国两制变形，连人身安全也受影响，港人就开始寻求更多保障，有能力者会选择移民，部分人也会选择续领BN（O），作为一种保障。（联合早报网编辑：王纬温）

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅