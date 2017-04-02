“太阳花学运”人士判无罪 郝龙斌：法治崩坏

（联合早报网讯）中国国民党副主席郝龙斌昨天在花莲拉票时说，台北地院前天对“太阳花学运”被告作出一审无罪判决，这是台湾法治的崩坏。

但郝龙斌对北院裁定国民党员选党代表党龄从一年改回四个月则表示肯定。

据台湾媒体报道，宣布参选国民党主席的郝龙斌昨天到花莲成立原住民后援会，并与原住民跳舞同欢，下午到国军英雄馆举办城市巡回座谈会。

郝龙斌指出，民进党执政10个月，从反对美牛进口到开放美猪进口；从非核家园到开放核灾区食品进口；实施一例一休，弄得劳工、雇主、消费者都不高兴，满盘皆输。

郝龙斌也强调：“做比说更重要”，虽然对民进党执政多所不满，但台湾民众却未把期待转到国民党，原因在于国民党的改革、改变不够，民众无感；所以将透过积极作为，带领党员浴火重生。

此外，郝龙斌指出，台北地院合议庭前天对“太阳花学运”被告作出一审无罪判决，这是台湾法治的崩坏；年金改革，军公教为争基本生活和尊严，走上街头，将更有正当性。军公教是台湾社会稳定的力量，却被逼得走上街头，这叫动摇国本。

对于人头党员问题，郝龙斌则呼吁说：“爱党就不要伤害党”，公平、公正、透明的选举才能提升党的形象。

台北地方法院前天也裁定国民党青年党员参选党代表的党龄从一年改四个月，郝龙斌对此表示，非常认同法院的判决。

他说，本来过去党代表选举资格就是四个月，这次中常会突然改变参选资格，因而阻断非常多年轻人想要参选的机会，透过法院将机制回归正常，值得肯定。

郝龙斌也说，今天特别到原住民最多的花莲，除了感谢长期支持，也希望能继续挺他担任党主席；未来若当选党主席，最重要的就是在2018年地方选举中，国民党执政的县市要比现在多，像是台北、新北二都一定要赢，总投票率要增加。

他强调，做党主席是“我为人人”，不是“人人为我”，党主席不是下一个位置的跳板。（联合早报网编辑：王纬温）

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