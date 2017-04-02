林郑组班曾会民主派 吁政党“勿太快关门”

（联合早报网讯）香港候任特首林郑月娥昨天出席电视节目，谈及筹组班底的问题时透露，自己曾就组班问题与心仪的民主派人士会晤，希望个别政党“不要太快关门”，不让党员加入香港下届政府。

据香港《星岛日报》今天报道，林郑也指出，下届政府将会重整中央政策组，不再拥有人事任命权。民主派中人估计林郑邀请的是民主党创党成员、扶贫委员会辖下关爱基金专责小组主席罗致光。

但民主党主席胡志伟已随即“落闸”，明言未有普选前，都不会容许民主党党员加入政府。

林郑在电视节目上说，目前正努力筹组班底，又重申会坚守“广纳贤人，用人唯才”的管治原则，因此有接触不同政治背景的人士。

她坦言已经与有关的民主派人士会面，相信大家希望能够看到一个更包容的社会、广纳意见的政府，呼吁个别政党“不要太快关门”，不让党员加入特区政府，否则会令有志加入政府的人士却步，不但要退党，又为有关人士带来很大的压力。

她反问：“是否曾与他一起工作，有一定信念的朋友，都因他加入政府而遗弃他呢？”她希望大家可以给予一个更宽阔的空间，让政府可以组织一个更具包容性的团队。

被视为大热人选的罗致光并未作出回应。但胡志伟则明言，他们并非林郑下属，重申在未有普选前，不会容许党员加入政府，但至今未有党员向他报告曾跟林郑就组班事宜会面。

在林郑辞职隔天已陪同她探访老人的新思维主席狄志远则说，林郑未有邀请自己入阁，新思维也不会向林郑提供推荐名单。

公民党主席梁家杰也称，未听闻有党员获邀见面，若有公民党成员要加入政府的执政联盟，包括行会或问责团队，都必须退党。

另一方面，至于团队其他成员，林郑指公务员是其中一个问责局长的来源，自己将会从中发掘合适人士，但她明白现时问责团队这个“热厨房”的温度愈来愈高，相对自己10年前辞任公务员进入问责团队，相信今日难度更大。

被问到有何吸引力让人加入问责团队，林郑月娥相信是“使命感”；她会向有志加入团队人士分析未来五年发展对香港的重要性，又会以自己来游说别人。

对于下届港府司长的要求时，她指多数公务员视政务司司长为领导，因此她期望能在公务员系统选出政务司司长。而财政司司长位置则弹性较大，最需要有金融财经经验的人士出任。

本届香港政府由中央政策组全职顾问高静芝负责为大小任命提供意见。林郑月娥表明，下届政府将重整中央政策组，中央政策组之后不会再参与任何人事任命工作。她说，人事任命的职权将交回各局长负责，由他们推荐适合人选给行政长官任命；希望吸纳更多不同派别，以至公民社会的人士加入政府委员会和法定机构。（联合早报网讯：王纬温）

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