专家谈雄安新区：崭新白纸上更易创新

（联合早报网讯）中共中央、国务院日前印发通知，决定设立河北雄安新区。雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。

据《新京报》今天报道，针对为何选择在这一区域设立继深圳经济特区和上海浦东新区之后，又一具有全国意义的新区，中国人民大学副校长、国家发展与战略研究院执行院长刘元春认为，河北雄安新区的功能定位非常明确，一是全面对接京津冀协同创新发展，要有一个抓手和“拳头性”的举措。

二是针对北京的非首都功能疏解，通过设立新的承载地，可以使空间和区域效应大大提升。

而之所以选中这一区域，刘元春则指出，主要在于其地理优势，是北京、天津延伸和交汇空间；其次，生态环境方面，白洋淀水系可以孕育生态优良的城市。

他认为，如果各种体制机制创新到位，资源积聚和创新能力就会到位。虽然这一区域传统基础薄弱，但也是优势，束缚会少，在崭新的白纸上描绘全新概念，更容易进行各种创新。他预测说：“雄安新区有望成为另一个深圳、浦东。”

据新华社昨晚报道，雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2000平方公里。对于雄安新区未来的发展，中共总书记习近平提出了“建成国际一流、绿色、现代、智慧城市”等七个重点任务。

刘元春分析指，这清晰表明将在雄安新区打造一个全新的现代都市概念，其中虽没有提到具体产业，但应该与人口疏解关联度较大。

他说：“过去疏解难以安置的产业，可能会放在这个区域，特别是一些硬骨头。”（联合早报网编辑：王纬温）

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