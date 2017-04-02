雄安新区首要定位：疏解北京非首都功能

（联合早报网讯）中国媒体今天指出，雄安新区的功能定位已经明确，就是着力打造北京非首都功能疏解集中承载地。而在它下面的雄县、容城、安新三县，不约而同的在当地今年的政府工作报告中提到两个词：抢抓机遇、打造承载平台。

据中新网今天报道，就在设立河北雄安新区这一重大决策公布当天，河北召开全省领导干部会议。据当地媒体报道，中共河北省委书记、省人大常委会主任赵克志说，规划建设雄安新区，是具有重大历史意义的战略选择，是疏解北京非首都功能、推进京津冀协同发展的历史性工程。

对于雄安新区，赵克志明确，要准确把握新区功能定位，着力建设北京非首都功能疏解集中承载地。

报道解读说，雄安新区可见不同于一般意义上的新区，其定位首先是疏解北京非首都功能集中承载地。

有评论认为，作为推进京津冀协同发展的两项战略举措，规划建设北京城市副中心和河北雄安新区，将形成北京新的两翼，拓展京津冀区域发展新空间。

雄安新区的规划范围，涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。面对历史机遇，这三地不约而同的在当地2017年政府工作报告中提到两个词：抢抓机遇、打造承载平台。

三县中以雄县的经济规模最大，其2016年完成生产总值101.14亿元（人民币，下同，20.52亿新元）。雄县在政府工作报告中提出，在这个殊为关键的时期，国家战略为雄县发展注入了无穷活力。今后五年，该县要主动融入京津冀协同发展大局，精准打造承载平台，着力提高开放水平；承接北京非首都功能疏解和产业转移取得重大突破。

对于2017年工作任务，雄县提及瞄准承接京津产业转移，把央企、知名民企、世界500强、国内500强作为主攻方向，把引进高附加值、高税收项目作为主要目标，实现由引资向选资的转变、由数量到质量的提升，力争年内引进有带动能力的重大产业项目一到两个。

安新县则坐拥“华北明珠”白洋淀，总面积738.6平方公里，在三个县中面积最大。在当地政府工作报告中，安新县提出，着力抢抓历史机遇，为实现安新发展新跨越打基础。

安新县认为，京津冀协同发展是安新前所未有的重大历史性机遇，一切工作的谋划、安排、展开必须服从服务协同发展大局，主动融入协同发展大局，推动安新跨越发展。要把握协同发展大势。搭建承接载体平台。精准对接开放招商。

作为“北方服装名城”，容城县2016年全县生产总值完成59.4亿元，服装业是容城县的当家产业。

在当地的政府工作报告中，容城县同样提出，抢抓协同发展重大机遇。打造优质承接平台，着力提升非首都功能疏解和产业转移承接能力。

具体来看，要强化与京津高校院所合作，做实高校联盟，发挥智力支撑作用，吸引高端科技、人才资源，进一步加强与服装行业协会、龙头企业的横向联系，努力打造京津冀服装产业联盟发展平台和创新平台。积极引入优质教育资源，力促北京服装学院保定分院在容城落地。（联合早报网编辑：王纬温）

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