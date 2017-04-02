挂帅雄安新区筹委会 河北常务副省长袁桐利曾主政滨海新区

（联合早报网讯）据报道，中共河北省委、省政府已研究决定，成立河北雄安新区筹备工作委员会及临时党委。其中，河北省委常委、常务副省长袁桐利任临时党委书记。

据澎湃新闻今天援引昨晚（1日）从权威渠道获悉上述消息。

据报道，现年56岁的袁桐利是天津武清人，研究生学历，1980年12月参加工作，中共党员。他曾任天津市武清区委书记，天津市政府秘书长、办公厅党组书记，天津市委常委等职。

值得一提的是，2012年6月，时任天津市委常委袁桐利开始兼任滨海新区区委副书记，后于2013年2月开始兼任滨海新区区委书记。

滨海新区是天津市下辖的国家级新区和国家综合配套改革试验区，也是国务院批准的第一个国家综合改革创新区。它位于天津东部沿海，地处环渤海经济带和京津冀城市群的交汇点，2009年底，根据国务院的批复，滨海新区行政区成立。

主政滨海新区一年半后，2014年10月，袁桐利转而兼任天津市委政法委书记，他后于2016年4月转任河北省委常委，次月开始兼任常务副省长。

据新华社早前报道，日前，中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区。这是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区，是以中共总书记习近平为核心的党中央作出的一项重大历史性战略选择，是千年大计、国家大事，是新形势下党中央治国理政新理念新思想新战略的重大实践。

据了解，河北雄安新区筹备工作委员会及临时党委属过渡性机构；根据河北省委、省政府授权，负责组织领导、统筹协调雄安新区开发建设管理全面工作，对雄安新区范围内政治、经济、文化、社会、生态文明和中共的建设，行使组织、协调、督导、服务职能。（联合早报网编辑：王纬温）

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅