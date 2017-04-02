中国网信办关停18款传播低俗信息直播类应用

（联合早报网讯）中国国家网信办今天透露，根据中国网民举报和核查取证，该办会同有关部门对“红杏直播”、“蜜桃秀”等18款存在违法违规行为的直播类应用进行下架并关停。

据中新社报道，核查发现，被举报的直播类应用未能落实主体责任，缺乏内容安全审核机制，一些主播利用这些平台大肆传播违法违规内容。

据报道，有的网络主播身着军队警察制服，佩戴军衔警衔臂章等符号；有的衣着暴露、行为极具挑逗性；有的直播时发布私人微信、QQ，诱导粉丝至社交平台进行色情交易等。

网信办相关负责人指出，这些网络主播的行为违反《互联网信息服务管理办法》、《互联网直播服务管理规定》等法律法规，对青少年健康成长带来恶劣影响，网民反映强烈。

该负责人也说，直播类应用作为新兴移动互联网传播平台，应认真落实主体责任，传播健康向上、导向正确的内容。

此前国家网信办等三部门组成联合检查组整治网络直播平台乱象，将1879名严重违规网络主播纳入黑名单，在各直播平台禁止其重新注册账号，防止死灰复燃，营造良好网络生态。

网信办方面指出，对于违法违规行为，一经发现依法依规立即查处，绝不姑息。当局下一步将进一步加大监督执法力度，把日常管理与专项治理相结合，继续深入查处直播平台网民反映强烈的突出问题，欢迎网民们继续举报相关信息。（联合早报网编辑：王纬温）

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