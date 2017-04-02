天津发布重污染橙色警报 排污单位限产减排三成

（联合早报网讯）经气象和环保部门预测，天津市环境空气质量今天（2日）将出现重度污染。为做好重污染天气应对，天津市发布了重污染天气橙色预警，并从今天18时起启动包含排污工业企业限产减排30%、中型及以上柴油货车限行等在内的Ⅱ级应急响应措施。

据新华社报道，今天上午在天津市主城区，一些路上的行人已经开始戴上口罩，远处建筑物的轮廓也开始变得有些模糊。

天津市环境监测中心9时实时监测数据显示，多个环境监测站点的空气质量出现了不同程度的污染，大部分环境监测站点的空气质量指数（AQI）超过100。

按《天津市重污染天气应急预案》，重污染天气Ⅱ级响应期间，主要的强制性措施包括：重点排污工业企业燃煤设施全部采取限产，主要污染物排放量削减30%；一般污染排放企业主要污染物排放浓度控制在现行排放标准限值的70%以下；中心城区道路（含外环线）全天实行中型及以上柴油货车限行管理；停止所有施工工地的土石方作业等。

据《天津市重污染天气应急预案》，重污染天气预警级别从低到高分为蓝色、黄色、橙色和红色预警四级，红色为最高级别。其中橙色预警的启动条件为空气质量指数（AQI）持续三天超过200且一天超过300。（联合早报网编辑：王纬温）

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅