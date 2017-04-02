与中国大陆建交有代价 美判两非洲国家还台湾近3亿

（联合早报网讯）台湾财政部监管的输出入银行控告两非洲国家积欠2.12亿元（美元，下同，2.96亿新元）贷款并赢得官司，输出入银行也对第三个国家提告。路透社解读说，这对与台湾断交转而与中国大陆建交的国家来说是警讯。

据报道，中华民国国营的输出入银行在美国控告西非国家几内亚比索（Guinea-Bissau）、中非共和国与刚果民主共和国，积欠贷款加利息共2.61亿元。其中两件官司胜诉，对几内亚比索求偿的案件尚待审理。

分析人士指出，隶属台湾财政部门的输出入银行采取法律手段，让友邦知道转与大陆建交要付出代价。

报道指出，输出入银行副总经理兼发言人廖政聪说：“我们认为这是一起商业贷款案件。”此外，台湾外交部说，此事涉及商业贷款，无法发表评论。

几内亚比索官员则说，政府承诺将依据法规回应，但首要任务仍是国内民众生活的安定。中非共和国和刚果民主共和国的官员未做出回应。

据报道，美国华府智库大西洋理事会（Atlantic Council）专家曼宁（Robert Manning）说：“台湾要求变心的国家还钱，并不令人意外。”

报道也指出，依据文件显示，所有求偿案都可追溯到1990年代初期，当时台湾和大陆用金钱外交方式吸引非洲盟友，而这些向台湾贷款的国家都未能偿还任何本金和大部分的利息。（联合早报网编辑：王纬温）

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