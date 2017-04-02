京津冀及周边将连续四天重污染天气 中国环保部称已开展督查

（联合早报网讯）中国环保部今天指出，受污染物排放和不利气象条件影响，预计4月3日至4月6日，京津冀及周边地区将出现中至重度污染过程。

据中国环保部微信公众号发布的消息，环境保护部大气环境管理司有关负责人指出，经中国环境监测总站与京津冀及周边地区省级环境监测中心会商，受污染物排放和不利气象条件影响，预计4月3日至4月6日，京津冀及周边地区将出现中至重度污染过程，其中，北京、天津、山西部分城市、豫北地区和太行山沿线城市空气质量可能出现重度污染。

该负责人也指出：针对本次重污染天气过程，该部将做好以下三个方面的工作：联防联控，统一发布空气重污染预警；密切关注空气质量形势，组织召开空气质量形势分析会商；以及强化督导检查，有针对性的采取污染物减排措施。

首先，该部已向北京市、天津市、河北省、山西省、河南省政府发函，通报空气质量预测预报信息，提出预警提示建议，要求各地根据当地实际情况，及时发布相应级别预警，切实各项应急响应措施。同时，当际空气质量比预测严重或持续时间可能延长时，要适时提高预警响应级别。

此外，为积极做好清明节假期期间的重污染天气应对工作，4月1日晚，环保部部长陈吉宁主持召开专题会议，分析研判京津冀及周边地区空气质量形势，并及时向有关地方和公众发布预警提示信息。清明节期间，该部每天都将召开调度会，听取空气质量形势分析，调度各地和各部门工作进展情况。

最后，该部于4月1日至4月5日，组织七个机动督查组，由分管部领导带队，赴北京、天津、河北、河南、山东等地开展现场督查，重点检查重污染天气应对措施落实、工业企业达标排放情况和扬尘问题等；尤其加强重型柴油车监管，严厉查处超标排放车辆。同时要求各有关省市积极开展自查，每日报送自查情况。

另一方面，对于本次机动督查的范围和重点，该负责人说，环保部部2月15至3月18日开展的督查，推动解决了一批突出环境问题，有效遏制了今年以来空气质量恶化的趋势。

为巩固一季度督查成果，同时有效应对本次重污染天气过程，环保部组织了七个机动督查队伍，由部领导带队，赴有关地市开展机动督查。此次督查采取不发通知、不打招呼、不要陪同，直奔现场、直查问题的形式，重点督查各地重污染天气应急预案落实情况；2017年第一季度空气质量专项督查问题整改落实情况；散乱污企业综合政治情况和燃煤锅炉清理淘汰工业进展情况；并加大对机动车、扬尘等问题的督查力度，针对督查发现的各类问题直接曝光。

此外，上述这支机动督查队伍，抽调中国全国各环境保护督查中心骨干力量，配备环科院、规划院、机动车中心的专家，将作为环保部的“别动队”，在今年供暖季前，将根据实际需要，不定期随时开展督查，保持对地方政府的高压态势。（联合早报网编辑：王纬温）

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