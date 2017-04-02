雄安新区 北京清华大学或首先迁入

（联合早报网讯）对于中国官方决定在河北设立的雄安新区，有分析人士认为，雄安新区几乎不可能大规模发展工业，也很难想像金融企业向雄安新区转移，估计大学将是被首先疏解的目标，而北京清华大学可能会成为首个迁入雄安新区的样板单位。

据香港媒体报道，传媒人及前工程师马平发文分析雄安新区所承担的职能，指和浦东、深圳相比，雄安新区少了水运和充足的淡水供应，因此几乎不可能大规模发展工业。

此外，北京本来也不是中国最重要的金融中心，很难想像金融企业向雄安新区转移；加上北京的行政机关和军事指挥机构也不会搬迁，不要指望农业部或国家税务总局搬到雄安。

因此可搬迁的只剩下教育、科研、商业（非金融）等行业，估计大学将是被首先疏解的目标，而清华大学可能会成为第一个迁入雄安新区的样板单位。此外，力学研究所等基础研究单位完全可迁出北京，甚至中科院总部也没必要留在首都。

主要研究国家与城市竞争战略的中国学者罗天昊则认为，雄安新区肩负五大战略使命，包括明确雄安为首都副中心，通州为北京副中心，缓解北京缺水多雾和塞车问题；第二是分散首都政治经济风险，稳固国都。第三是解决京津冀问题，打造新的增长极，称京冀两个直辖市夹着一个河北省，难以协调。而本次设立雄安新区，实际上等于为河北加持；新区还要打破既得利益格局，乱中求治；以及重启改革新时代，寻找国家转型之路。（联合早报网编辑：王纬温）

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