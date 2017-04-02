互祝“清明节快乐”？ 北京专家：当然可以

（联合早报网讯）清明节，如果有人祝福节日快乐，会做何反应？对此话题，有中国网民坦言，可欣然接受；但也有网民深感“触霉头”。中国民俗专家则称，清明是春天，万物复甦、生气勃勃、积极向上的节日，当然可以互祝“清明节快乐！”

据中新网报道，对于清明节到底能不能祝福节日快乐，有观点认为，当今文化中的清明节，是与祭祖、扫墓这样的活动紧密联系在一起的。祭祖和扫墓不一定意味着悲伤，但是一定意味着庄重、肃穆；这种环境与“快乐”是万万不搭边的。

对此，北京民俗学会秘书长高巍认为，清明是可以说“清明节快乐”的；这样的说法其实已延续很长时间。相较而言，“不能说清明节快乐”，是近两年才冒出的说法。之所以有争议，是因为人们对清明节的内涵了解不够深。

高巍指出，之所以可以说“清明节快乐”，是缘于该节日的主题内容及历史传统。因为清明节是春季最重要的节日，其主题内容十分丰富，它既将寒食节、上巳节等节日糅合在一起，又贴合春天正处阳气上升、阴气下沉、万物复甦、生气勃勃的节气特征。

高巍进一步指出，“清明节的主题不只是扫墓，更重要的是把扫墓和踏青相结合”，清明节并不是悲伤的节日，祭奠先祖；除了表达对先人的哀思，也使后人获得了精神慰藉。

而踏青郊游作为清明节的重要内容之一，就是为了让人们感受春天的生机勃勃，满怀积极的生活态度。

高巍说：“当我们去祝福快乐的时候，恰恰也代表着我们有战胜悲伤、困难的勇气，这也是一种积极向上的态。”（联合早报网编辑：王纬温）

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