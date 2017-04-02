王伟中成首位“空降”深圳的“一把手”

（联合早报网讯）曾实报道

广州

深圳市迎来“一把手”调整，原中共山西太原市委书记王伟中“空降”为深圳市委书记，取代已经调往河北的原市委书记兼市长许勤。

据《深圳特区报》报道，深圳昨天召开全市领导干部会议，做出上述宣布。

作为中国改革开放前沿阵地兼高科技重地，深圳近几任“一把手”多数带有学者型与技术型的标志，王伟中也不例外。

官方简历显示，55岁的王伟中是山西朔州人，他1984年自清华大学毕业后，进入水利电力部工作；1991年，他调往国家科委社会发展科技司，1998年进入科学技术部，历任中国21世纪议程管理中心和生命科学技术发展中心代主任、主任、条件财务司、科研条件与财务司司长、科技部副部长等职。

2014年9月，王伟中从中央调到地方，进入发生“塌方式腐败”的山西出任省委常委兼秘书长，被认为是“救火”官员的一员。两年后，他出任太原市委书记，成为主掌一地的“一把手”。

不到半年后的此时，王伟中转任深圳，成为深圳首名完全从外省调入的市委书记。分析人士认为，王伟中在科技领域的管理经验或许是他获此授命的原因之一。深圳正在全力打造“中国硅谷”，王伟中的背景能对这座“中国硅谷”的发展提供助益。

有了解广东政情的观察人士对《联合早报》分析，王伟中在许勤调离深圳后，随即“空降”深圳，也反映出在“行政版图上属于广东，本身又是经济特区”的深圳，其领导干部的任免已不完全受制于广东。

他指出，对于深圳干部的人选，中央过去较重视广东意见，但现在中央对于深圳“一把手”的任命有更大的主导性。这体现出以中共总书记习近平为核心的党中央，在任命重要岗位领导干部上的整体布局、考量，以及主控权。

另一方面，原深圳市委书记、市长许勤已在1日调任河北省委副书记，同日，中共中央、国务院宣布在河北设立继深圳和上海浦东之后，又一具有全国意义的新区－－雄安新区。

毗邻北京与天津的雄安新区被定位为“千年大计”，许勤在关键时候上调河北，意味着在雄安新区的建设过程中，深圳特区的示范效应将被看重。

此外，雄安新区不仅要实现经济发展，还肩负首都副中心的政治功能。许勤被委以重任，说明他的能力与政治忠诚都受到充分肯定，个人仕途无疑也将更进一步。（《联合早报》曾实报道）

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