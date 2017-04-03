李鸿忠:为服务雄安新区 需要天津付出什么都服从

（联合早报网讯）中国宣布将在河北设立雄安新区。4月1日，天津市委书记李鸿忠主持召开市委常委会会议，传达学习中共中央、国务院关于设立河北雄安新区的通知精神。李鸿忠强调，要遵从服从于京津冀协同发展大局，在服务雄安新区建设上，需要天津付出、支持、调整什么，都坚决服从。

李鸿忠强调，坚决拥护以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署，坚决拥护和全力支持雄安新区的规划建设。要深入学习贯彻习近平总书记关于规划建设雄安新区的重要指示精神，自觉践行“四个意识”，提高政治站位，牢固树立“一盘棋”思想，在京津冀协同发展中定位天津角色、展现天津作为、作出天津贡献，以实际行动坚决维护党中央权威，服从服务于国家发展大局。

《天津日报》报道，会议强调，要旗帜鲜明讲政治，自觉践行政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，着眼大格局、秉持大胸怀、融入大战略，做讲政治的知行合一者。一是树立“一盘棋”思想。要遵从服从于京津冀协同发展大局，自觉打破“一亩三分地”的思维定式，以党中央的决策部署为指针，以习近平总书记的重要要求为号令。党中央要求天津扮演什么角色，我们就扮演什么角色；党中央要求天津做什么，我们就做什么；在服务雄安新区建设上，需要天津付出、支持、调整什么，我们都坚决服从。二是标准认识要更高。党中央、国务院对雄安新区的定位标准，融绿色生态宜居、创新驱动发展、协调发展、开放发展、体制机制改革于一体，定位之高、意义之大、政策之全、赋予使命之重，前所未有。天津作为沿海开放城市，要“见贤思齐”，以雄安新区为模板，树立更高的标准，促进天津的发展、把天津的事办好。要按照京津冀一体化要求，加快建立连接雄安新区与京冀及周边城市之间的交通设施网络，促进融合发展。三是工作方法要实。全市各级各部门要坚持在大格局、大背景下考量和谋划工作，增强落实党中央各项决策部署的责任感和紧迫感，思考全局、落在脚下、讲求效率，多在任务落实上下功夫，在具体化、项目化上下功夫，扎实推进京津冀协同发展重大国家战略天津实施。

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