马云谈未来科技 看好机器智慧

（联合早报网讯）阿里巴巴集团董事局主席马云昨天（2日）出席在深圳举行的IT领袖峰会演讲时说，未来要思考的不是Artificial Intelligence（人工智慧），而是Machine Intelligence（机器智慧）。

据台湾媒体报道，对于目前被热捧的人工智慧，马云发表了不一样的看法。他说，去年大家把AlphaGo捧得天花乱坠，“我听到这个消息就想，so what？”

马云认为，机器要做的是人类做不到的事情，这才叫本事；机器要有自己的思考及方法。汽车也是机器，但是汽车彷造人，两条腿走路的话，永远不会跑得很快，它是通过两条轮胎。他指出，未来20年、30年，要思考怎么样用机器固定的一种intelligence。

在2010年的IT领袖峰会上，BAT三巨头力辩云计算前景，李彦宏当时称云计算是新瓶装旧酒，马化腾倡导云计算还过早，马云则回应称阿里巴巴对云计算充满信心。

他调侃说：“人算不如天算，天算就是云计算。”

此外，马云也说：“我们公司提到的两句话，一切业务数据化，第二句话是一切数据业务化，一切业务不是基于数据的，别做了；所有数据必须业务化，一切数据必须业务化，只有这样才能迎接这个时代，我们比任何一家公司都担惊受怕，必须强迫改变昨天成功的模式”。

马云指出，未来十年内，五个行业变革会加速：零售变成为新零售，新零售是线上线下物流的变革；新制造，未来的制造业已经不是标准化、规模化，而是定制化和智慧化；新金融，金融冲击也会越来越大。

此外，以PC为主的晶片也好、PC的操作系统和数据库，都会重新颠覆。最后是新能源，第一次技术革命的能源是煤，第二次技术革命的能源是石油，第三次技术革命的能源主要是数据。（联合早报网编辑：王纬温）

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