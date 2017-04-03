李家超接任香港保安局局长呼声高 正副局长或“全警班”

（联合早报网讯）香港候任特首林郑月娥正进行组班工作，在特首选举期间出任林郑竞选办主任的陈智思坦言，找人加入港府如“求人入火海”，而本届政府经“占中”及旺角骚乱后，保安局局长人选备受瞩目。

据网媒香港01今天报道，虽现任局长黎栋国对去留称“未有想法”，但据知他将退休，接任人以副局长李家超的呼声最高，更有传警务处副处长（行动）刘业成将出任副局长，意味着下届政府保安局由“全警班”领导。

现年59岁的李家超是警察出身，1977年加入警队为见习督察，主要在刑侦部门如重案组、毒品调查科、有组织罪案及三合会调查科等工作。他2003年获保送至英国伦敦皇家防卫学院深造，其后回港升任至助理处长（刑事），曾领导调查徐步高枪击案。

李家超其后一直晋升至副处长（管理）。原于2014年退休的他，于2012年梁振英上任特首后迎来仕途变化，获委任为保安局副局长。

另一方面，本届港府任期将近尾声，林郑月娥领导的政府7月便会上台，不少政策局的班子都会换血。

虽现年65岁的保安局局长黎栋国对去留称“未有想法”，但据悉他已计划退休，以便有更多时间陪伴儿孙。至于继任人选，以现任副局长李家超的呼声最高，有消息人士透露，主要有三个原因：其一是下届政府倾向升任部份副局长，而李家超已熟习保安局的决策运作，故最适合。其二是他担任副局长五年来，都得各纪律部队的支持。

其三则与社会形势有关；自2014年雨伞运动后，大型示威冲突日增，如旺角骚乱便造成逾百警民受伤，因此下届政府倾向由警察出身的人，担当保安局的核心，并一改高官问责制推行以来，都由前入境处处长出任保安局局长的传统。

此外，有关想法也影响副局长人选。据了解，若李家超接任局长，其副局长的接任人，则以警务处副处长（行动）刘业成为热门人选。刘业成在警队管理层中学历较高，持有训练及人力资源管理硕士学位，也曾修读海外多所院校的课程，而且工作经验不只在警队，他于2000年初也曾被借调至机管局。

若下届政府最终由李家超及刘业成出任保安局正副局长，将出现回归后首次“全警班”领导的保安局。

但也有消息指，现仍未有最终定桉，其中一个主因是外界常有说法指，林郑月娥是“CY2.0”（梁振英2.0）。有消息人士指出，若下届政府把统领纪律部队的保安局，沿用梁振英班子，易让外界加深“CY2.0”观感，因此保安局局长一职，也可能由原拟邀请继任廉政专员的入境处前处长陈国基出任，因他以处事手腕圆滑见称。

至于副局长人选，有消息人士指，为避免有向警队倾斜之感，曾为林郑月娥竞选办副经理的惩教署前署长单日坚，可能会成为保安局副局长。（联合早报网编辑：王纬温）

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