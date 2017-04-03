本周“特习会”不想谈美中关税 特朗普：也许下次再谈

（联合早报网讯）“特习会”本周登场，伦敦《金融时报》2日刊出该报对美国总统特朗普的专访，特朗普称他将在“特习会”上聚焦朝鲜，但警告除非北京合作加强对平壤施压，否则美国将采取片面行动消灭朝鲜的核武威胁。

美中关系自特朗普胜选以来就充满不确定性，特朗普在选战期间频频指控中国贸易行为不公平，扬言对中国产品提高关税，并宣布中国为汇率操纵国，但至今都止于口头威胁。

特朗普在专访里说：“我很推崇（中国国家主席）习近平，我很尊敬中国，如果我们达成某种非常戏剧性，对两国都好的事，我一点也不会意外，而且我希望达成这样的事”。

他也说：“还不想谈关税，也许下次会晤再说”。

朝鲜将是此次首场“特习会”一大主轴。对此，特朗普说：“没错，我们会谈朝鲜”。他认为，中国对朝鲜有很大的影响力，就看中国决定要不要协助美国因应朝鲜，如果决定帮忙，“对中国将会非常好”，如果北京决定不帮，“对谁都不会有好处”。

路透社评论指出，特朗普在会晤习近平前夕发表该说法，似乎意在会前对习酝酿压力；他抛出以美中贸易为杠杆来促使北京合力对付平壤的可能性。

特朗普表明，无论有没有中国协助，他都将处理朝鲜。至于他会不会考虑“大交易”，即中国施压朝鲜，交换美国保证从朝鲜半岛撤军，特朗普则答说：“如果中国不解决问题，我们会解决。我只能这样告诉你”。

《金融时报》说，奥巴马离职前曾警告特朗普，朝鲜研发长程导弹与核武已获长足进展。特朗普的副国家安全顾问麦法兰在该报另一篇访谈中甚至指出，朝鲜“真的可能在特朗普第一个任期结束前就有能力用核子导弹攻击美国”。

特朗普说，贸易是可以促使中国与美国合作的诱因，但美国“完全可能”在没有北京协助之下对付朝鲜。对于这是否意指美国与朝鲜一对一，他说：“我不必多话。完全可能。”

至于如何对付朝鲜，特朗普说：“我不会告诉你”“我不是过去那个美国”，那个美国要对中东哪个地方动手，都事先讲明。（联合早报网编辑：王纬温）

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