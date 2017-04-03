雄安新区打造绿色智慧城 专家坦言很难

（联合早报网讯）中国官方前晚（1日）宣布在河北新设雄安新区，比肩深圳经济特区和上海浦东新区。但专家指出，雄安新区的定位和其他两者并不相同，要成为史无前例的绿色智慧城有难度。

据报道，中国已有10几个新区，但最具代表性的仍是深圳与上海浦东，将雄安新区与它们相比，显示目标与企图心。官方宣布雄安新区时特别强调，这是“（中共）党中央作出的一项重大的历史性战略选择”、是“千年大计、国家大事”。

对雄安新区的定位则包括：“绿色生态宜居新城区、创新驱动发展引领区、协调发展示范区、开放发展先行区、贯彻落实新发展理念的创新发展示范区”。

中新网引述河北省社科院京津冀协同发展研究中心主任陈璐说，深圳当时的定位主要是对外开放功能，浦东则是综合改革和金融功能。而雄安新区的任务首先是建设绿色智慧新城，要示范做一个国际领先标准的低碳城。

他说，这样的城在中国还没出现过，雄安新区要在一片开发较低的平原空地上建设新区，优点是“没有历史包袱”，但他也坦言“很难”。

其他专家则认为，雄安新区将发展高阶产业带动产业转型，并承接北京的非首都功能，包括：新兴产业的功能、相应的科研教育功能、部分央企的职能性机构、部分行政办公职能。

北京大学等六校京津冀协同发展联合创新中心主任杨开忠认为，建设雄安新区的时代，社会发展和人民生活水准已经不同，要把打造和提升地方品质作为开发建设的关键，不能盲目地追求大和速度。

河北向来以传统重工业为主，既然要发展绿色城市，势必要发展高阶产业。但英国《金融时报》也刊文指出，许多人质疑雄安新区能否成功，因为北方的政治生态不利于自由市场充分生长，而且以中共政治生态来看，五年后这里是否还能从国家层面的高度建设还很难说。

也有评论认为，深圳特区和浦东新区是已故中共领导人邓小平一手划定，雄安新区则展现了中共总书记习近平的意志，所以也是具高度政治性的特区。（联合早报网编辑：王纬温）

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