台湾P-3C反潜机队将成军 空中反潜兵力新阶段

（联合早报网讯）台湾军队向美购买的P-3C反潜机已具有投射鱼雷和深水炸弹能力，而12架P-3C反潜机最后一架将在今年7月返台，台空军届时将举行P-3C反潜机机队成军典礼。

据联合新闻网今天报道，台湾总统蔡英文上个月前往高雄左营水星码头参加“潜舰国造设计启动及合作备忘录签署仪式”，正式宣告启动潜舰国造。蔡英文当时提到在“防卫固守、重层吓阻”的军事战略构想下，水面下的战力是台湾国防最需要加强的一层，潜舰国造就是跨出这历史性的一步。

据报道，中国目前拥有核子动力潜舰14艘，传统柴电动力潜舰48艘，并汰旧换新，新式的核动力及传统柴电潜舰已分阶段海试及建造中。预计2020年中国潜舰总数可能达69至78艘，其中8成是新式潜舰。

台湾海军目前拥有的四艘潜舰中，两艘是美制茄比级的海狮和海豹潜舰，两艘是荷兰制的剑龙级海龙和海虎潜舰，其中海狮和海豹已高龄73和72岁。潜舰国造计划就是希望可以取代海狮海豹这对二战时期就已服役至今的潜艇，让新的战力加入台军序列。

随着中共水面下战力的成长，台军不只要建构水面下的战力，还要建构空中、水面、水下及海底的联合反潜作战。

据报道，台湾向美国采购12架P-3C反潜机，自2013年9月起陆续交机，最后一架将在今年7月返台，空军届时将举行P-3C反潜机机队成军典礼，并邀请蔡英文主持，台湾空中反潜兵力届时将进入新的阶段，反潜战力也将大幅提升。

报道引述台空军日前证实，屏东基地在2016年间，配合操演任务执行P-3C反潜机投射MK-46鱼雷及MK-54深水炸弹投掷等武器系统验证，已顺利完成测试验证，符合战备需求。

此外，台湾向美采购P-3C反潜计划中，也包括由美国协助台湾成立“海上任务支援中心”，是台空军首次能在陆岸上直接支援前线机队执行任务，并能即时掌握海上任务全景的新形态作战模式，改变了台空军对多功能海上巡逻机的运用思维。

7月的成军典礼，也规划由蔡英文视导“海上任务支援中心”，了解反潜机执行反潜任务相关内容。

P-3C属长程反潜巡逻机，除对海面上船舰的监控外，也针对海中的潜艇进行侦测。机上配备的精准武器则包括空射型鱼叉反舰导弹、红外线导引的小牛导弹，使P-3C拥有对海、对地的攻击能力。此外，P-3C可携带的武器还有MK-46型空射型鱼雷、水雷及深水炸弹等。（联合早报网编辑：王纬温）

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