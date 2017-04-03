赖清德：大陆要有自信与民进党交流

（联合早报网讯）台南市长赖清德昨天说，中国大陆透过国民党来了解民进党，那绝对不是真正的民进党，并指现在问题是出在这里，“它（中国）应该要有自信与民进党交流”，不必立一个前提。

据台湾媒体报道，赖清德昨天受邀出席《新新闻》创办30周年专题讲座。

赖清德认为，民进党的台湾前途决议文是目前处理两岸最务实的方案；台湾是主权独立国家，名字叫中华民国，也就是对台湾现状的认同；决议文保留了未来统独的机会；未来要由2300万人民决定。

赖清德指出，总统蔡英文的维持现状，是讲出决议文的第一项内容。

他也说，之前赴上海交流时，自己也讲得很清楚，两岸应展开自信的交流，透过交流，彼此了解、理解、谅解、和解，才有办法让两边取得和平；绝大多数台湾民众都希望两岸和平，包括前总统李登辉、陈水扁、马英九，乃至于现在的蔡英文，在两岸都力求和平稳定。

赖清德指出，大陆希望民进党能够接受“九二共识”，才愿意交流，“我觉得这大可不必”，因为这对台湾来讲也不公平。他说：“今天想要统一的不是我们，想要改变现状的不是我们，反攻大陆的时代已经过去，要改变台湾现状的是中国（大陆），因为它想统一台湾”。

他认为，这就像一般企业并购，通常是大公司开出条件看小公司是否接受，现在对岸是要台湾开条件，开不出中国满意的条件就不交流，甚至不排除武力统一，这不对，也对台湾不公平。

此外，赖清德指出，中国态度是什么是一回事，更重要的是台湾内部能否有共识，如果意见分歧，两岸无法达到和平。

赖清德也说，民进党对于过去发生的不幸，只要求真相、承认错误、道歉及转型正义，从来没有要清算斗争、血债血还，因为大家都了解台湾是自己安身立命的地方。

他呼吁，大陆应该了解民进党的文化、民进党的思维，对两岸也是主张和平，大陆必须要去了解，“而不是透过国民党来了解民进党，那就毁了，透过国民党来了解民进党，那绝对不是真正的民进党，现在问题是出在这里啊”。

赖清德认为，“它（大陆）应该要有自信与民进党交流，与不分蓝绿的城市交流，它应该要有这样的自信，不必立一个前提”。（联合早报网编辑：王纬温）

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