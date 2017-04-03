汉和：中国已出口最新型地对地导弹

（联合早报网讯）据报道，中国公司已向多个国家出口最新型M20地对地导弹，以及高性能火箭炮和彩虹系列无人机。

据台湾媒体今天报道，加拿大汉和防务评论指出，中国航天科技集团公司旗下的航天长征国际贸易公司在国际军事装备市场小范围发送了最新《2017年版装备出口手册》。

报道指出，手册中首次公开注明那些武器已经出口，哪些无人机装备了中国陆军或海空军。

汉和月刊总编辑平可夫说：“这是前所未有的做法，有助于该公司在国际上的装备推销活动。其他的中国军贸公司从不正式公开装备出口情况。”

据报道，手册提到，最新型的M20地对地导弹已经出口多个友好国家。

平可夫说，这是相当高级的地对地导弹，不是一般的开发中国家可以购买。

此外，从手册发布的信心来看，该公司大部分的高性能火箭炮、彩虹系列无人机都已经出口。

手册说明，M20导弹可以采用俄罗斯GLONASS或中国北斗二号卫星导航系统实施中段诱导，具备S型弹道机动，打击精度达到30公尺，可以对地下目标进行攻顶打击，最大射程280公里。

报道指出，由此看来，北斗二号开始被中国的弹道导弹运用，打击精度将会大大提高。

平可夫指出，类似的导弹是俄罗斯生产的Eskander E型弹道导弹；这种导弹目前出口到一个海外国家和一个独立国协（Commonwealth of Independent States）的国家。

他说，相对比较，M20出口业绩可能不输给Eskander E。（联合早报网编辑：王纬温）

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