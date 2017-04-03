雄安将为中国城市发展探索新路径 专家：或成“中国硅谷”

（联合早报网讯）中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区。这是中国内地继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区，是千年大计、国家大事。

据香港中通社今天报道，从区位而言，雄安新区与北京、天津均在一小时车程距离，与后两者形成一个三叉戟。它不仅环抱河北白洋淀，可便利对接天津港、黄骅港、北京新机场，也是京九线、津保交通轴线的交汇地。

按照全国政协委员、经济学家张连起的介绍，雄安新区可先从物理空间上对京津冀城市布局进行优化，再从资源流动方面下功夫，提高资源配置效率，为京津冀创新区域发展路径指明方向，补上经济发展新引擎的“最后一块拼图”。

与此同时，雄安新区也将为河北找到新的增长极，通过高度聚合政策性优势，吸引市场资源，进而拉动河北“洼地”的全面创新发展。

北京大学教授杨开忠指出，“河北绿色崛起是京津冀协同发展的重大课题，冀中南是河北的主体，建立雄安新区有利于带动河北中南部地区加快发展。”

新华网今天（3日）的评论则指，作为中国重大战略的京津冀协同发展需要一个重要引擎，而雄安新区的设立，对于集中疏解北京非首都功能，探索人口经济密集地区优化开发新模式，调整优化京津冀城市布局和空间结构，培育创新驱动发展新引擎，具有重大现实意义和深远历史意义。

评论同时介绍，雄安新区将成为绿色生态宜居新城区、创新驱动发展引领区、协调发展示范区、开放发展先行区，这样的发展思路与此前的深圳特区、浦东新区一样，将为城市发展提供探索新的发展路径，也将在未来为很多区域疏解、承接起到示范作用。

具体而言，据河北省社科院京津冀协同发展研究中心主任、首席专家陈璐介绍，中央对雄安新区规划中首先提到了“建设绿色智慧新城”，“这种国际上最先进标准的低碳新城，中国没有出现过。真正意义的低碳新城，国际上也没有。现在就是要探索规划一个国际领先标准的低碳的、绿色的新城样板。”

陈璐认为，雄安还是白纸一张，没有历史包袱，这正是它最大的优势。

对于如何解读“集中疏解北京非首都功能”，中国社科院工业经济研究所研究员、中国区域经济学会副会长陈耀介绍，北京是高端产业、新兴产业、创新型要素和资源集聚程度最高的地方，这些地方需要科技成果的转化空间。

陈耀指出，按照京津冀协同发展规划纲要，今后这些成果转化都要到周边区。所以这些新一代信息技术，包括大数据、物联网、云计算、无人技术以及航空航天、机器人等走在国际前沿的新产业，可能会在新区落地。此外，高校、医院、研究机构等是集中承载地的配套要求，所以相关的产业、机构、甚至部门，都可能疏解到新区。

与此同时，雄安所承接的新兴产业功能，也将引领河北的创新崛起。原北京社科院中国总部经济研究中心研究总监陈智国说，在公众传统印象中，河北总与传统工业挂钩。而“绿色新城”重点发展的绿色、高精尖产业，对区域生态环境容量没有影响，同时也是对原有传统产业的替代。这对整个河北区域大的产业转型方面，是好的带动，可以实现河北区域整体的升级。

中国国家发改委学术委员会研究员、中国国际经济交流中心首席研究员张燕生则指出，“特区”、“新区”，都是具有全局性战略意义的架设。将雄安新区与深圳经济特区、浦东新区并列，有“区位发展榜样”的考虑。深圳在珠三角，中国的南部；浦东新区在长三角；雄安新区在京津冀核心位置，是继珠三角、长三角后的第三步区域战略。

至于意义，张燕生认为，深圳特区的使命是让世界进入中国、让中国融入世界，充当了窗口和桥梁的作用。浦东新区最重要的作用就是金融发展和国际化。这次在京津冀区域成立雄安新区，承载的使命就是创新。雄安新区今后应该是中国成为创新型现代化国家的心脏区域，是中国的“硅谷”。（联合早报网编辑：王纬温）

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