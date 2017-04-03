北京首都机场中跑道大修 天津机场将承接400余架次航班疏解

（联合早报网讯）天津滨海国际机场透露说，4月2日至2月29日，首都机场连续28天全天关闭中跑道实施大修，由三跑道运行变为双跑道运行，调减大量航班。天津机场目前已确定承接国航、厦航、南航、东航、祥鹏、圆通等六家航空公司共246架次航班运行，预计还将有四川航空、山东航空约86架次航班调整至天津机场运行。

据新华社今天报道，在首都机场中跑道大修期间，天津机场高峰小时容量调整到每小时32架次，以接收首都机场调减下来的运力。据统计，天津机场4月将比换季前每日增加将近60个架次航班。

据报道，为应对航班的大幅增加，天津机场各单位在班制调整、机位资源、流量控制、餐食供应等方面安排部署，全力保障配合承接航班。据了解，天津机场承接航班主要集中在天津至深圳、厦门、重庆、杭州、长沙、昆明、三亚、南昌、西宁、珠海等航线。

近年来，天津机场加强航空与地面交通的无缝衔接，辐射京津冀三地的地面交通运输体系不断完善。据天津机场相关负责人介绍，首都机场中跑道大修期间，北京地区旅客来天津乘坐航班可选择多种交通方式：京津高速自驾；京津城际高铁加地铁2号线直达机场航站楼；天津机场往返北京八王坟长途客运站班线等。（联合早报网编辑：王纬温）

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅