回应新书中提及南京大屠杀 村上春树：忘记或篡改历史是严重错误

（联合早报网讯）日本畅销作家村上春树今年2月推出的新书《杀死骑士团长》中提及南京大屠杀事件，并说道“虽然正确死亡数字有待商榷，但日军的暴行无容置疑”，引发热议。

综合新华社、网媒香港01等报道，村上日前接受《每日新闻》专访时，被问到了创作的用意时回应说：“历史是一个国家的集体回忆，选择忘记过去或篡改记忆是严重错误，所以必须对抗历史修正主义。我作为一个小说家，所以以小说的形式奋斗。”

据报道，《杀死骑士团长》是村上春树时隔七年发表的最新长篇小说，书中提到日军南京大屠杀，而且有40万中国人罹难。

村上春树在新作中用一整段内容谈论了1937年12月的南京大屠杀问题，认为由于日军无暇管理战俘，对投降军人和平民实行了大规模屠杀。村上春树在书中说，多数市民被卷入战争并被杀害，这是无法否定的事实。书中明确提到，日军在南京实施大屠杀，虽然对具体人数还有争论，“但40万人和10万人之间到底有什么区别？”

这一段内容在日本引起轩然大波，甚至有日本右翼发起抵制村上春树运动。因放置否认南京大屠杀书藉引起风波的APA酒店集团总裁元谷外志雄就批评村上春树，为争夺诺贝尔奖“讨好中国”。

元谷外志雄认为，为得到诺贝尔奖，就不得不获得中国的支持，大江健三郎因为“左”，得了诺贝尔奖（大江健三郎是日本作家，1994年获诺贝尔文学奖），村上春树觉得自己要得诺贝尔奖也得这么做，所以在书里写了这样的内容。

日本右翼作家百田尚树也作出类似表态，村上春树是为了得诺贝尔奖和讨好中国才如此写。百田尚树曾撰写过为军国主义翻案的小说《永远的零》。

此外，日本网络上也出现辱骂村上春树的言论，包括“抵制村上，坚决反对借该书再次宣传南京大屠杀的反日活动”“否定日本文化和价值观，取悦外国人的卖国贼”“媒体盛赞的人，必定是奸细”等。

相较于日本网络的抵制情绪，中国网民对村上春树则是叫好声一片，包括“就算他没有写这些东西，我承认他是优秀的作家。他写出了这些东西，我承认他是伟大的作家”等。

据报道，这其实并非村上春树第一次在小说中提及日本的战争问题。他的小说《发条鸟年代记》，就曾出现了日本侵略中国东北时所发生的血腥暴力，也提到日军在南京犯下的罪行。

目前，《杀死骑士团长》中文版尚未发售。（联合早报网编辑：王纬温）

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