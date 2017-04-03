赴台陆客10个月挫百万人次 台湾出现游览车抛售潮

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文去年5月20日上任后两岸关系冷冻，影响赴台陆客锐减，加上“一例一休”增加营运成本，及游览车事故频发后，当局加紧规范化导致部分车主退场，全台出现游览车抛售潮。据悉，超过300亿元总值（新台币，下同，13.82亿新元）的游览车卖不出去。

此外，据台湾观光局统计，近10个月期间，陆客人数大减逾110万人次，导致观光相关业者蒙受550亿损失。

综合台湾媒体今天（3日）报道，观光局最新资料指出，从去年5月到今年2月，10个月的时间，陆客赴台人数与同期相比大减112.7万人次。以陆客在台每人每日消费金额约7000元，及停留时间七天计算，观光相关业者收益暴减550亿元。

台湾交通部官员指出，今年2月陆客人数较去年同期骤减超过20万，是因为去年春节假期落在2月，之后是否出现变化，还是要看两岸关系的发展。今年3月团客和自由行各约7万多人。

台湾《经济日报》引用业者分析指出，估算今年全年陆客将较去年缩减120万至150万人次，全年观光损失上看743.3亿元，对航空、饭店、游览车、旅行社、民宿业等，将造成严重冲击。

民航局官员指出，去年9月底陆客团缩减，航空公司不堪亏损大幅减班。据两岸航班今年的夏季班表（3月底至10月31日），两岸每周共飞航584班，为两年前增至每周840班以来的最低，较去年同期每周减105班。若两岸关系没有和缓迹象，航空业者认为冬季航班恐怕还会再减少。

台中市游览车公会理事长张治本日前受访时说，陆客团锐减，加上“一例一休”使营运成本增加，新北市待售游览车近2000台。新北市游览车公会理事长马景仲则指出，事实上全台待售游览车已达3000到4000台，售价仅为原价四分之一。

台媒记者走访位于新北市五股交流道旁的停车场，发现停放大约400辆游览车，其中部分车辆打算出售。曾受雇于旅行社的陈姓司机坦言：“开车开了将近40年，从来没这么惨过。”

游览车公会全联会秘书长陈日中也说，除了陆客团锐减，交通部陆续要求游览车加装GPS、数位行车纪录器及各式安全辅助设备等，不具规模化的车主只好尽早退出。

至于“新南向政策”实施下东南亚旅客增多，张治本指出，中南部业者没有感受到政策的影响；东南亚旅客多集中在北部活动，且几乎都是散客，形式都是自由行，天数短。

民宿业也开始有抛售迹象。恒春半岛观光产业联盟总干事吴炫东指出，民宿在这波陆客剧减浪潮中受伤惨重，据他所知，目前当地至少20家民宿对外释出寻求买主的信息。（联合早报网编辑：王纬温）

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