拿错针筒 中国婴儿被打五倍卡介苗变烦躁

（联合早报网讯）四川德昌县六所镇卫生院的一名护士，日前因为拿错针筒，为12名婴儿注入了高达规定值五倍剂量的卡介苗，引起家长担心。这名护士目前已被停职接受调查。

据《成都商报》报道，有家长反映，六所镇卫生院在3月27日为全镇婴幼童注射卡介苗。但上午注射过后，12名婴幼童的家长们当晚纷纷接到卫生院来电，询问“孩子现在哪里，疫苗打超量了，赶快到镇上卫生院接受处置”。

据报道，这12名婴儿的家长立刻将孩子带到卫生院，院方随即致歉，坦承医务人员将原本规定0.1毫升剂量的卡介苗，注入了0.5毫升，是规定的五倍。

卫生院当场为这些幼童注射一种封闭卡介苗的药剂，旨在防止过量的卡介苗扩散。

据家长反映，事发后，卫生院已召回这12名不满2个月大的婴儿，注射四次封闭针。但其中部分婴儿在注射过量卡介苗后，出现烦躁、嗜睡、吐奶症状，有的皮肤变得有点黄。

报道指出，12名婴儿中的八人，事后被转往德昌县人民医院接受治疗并观察。其中更有四人被转到更远的攀枝花中心医院治疗。

经调查，当天负责注射的女护士拿错了针筒，才会给每个婴幼童注射了0.5毫升的卡介苗。所幸该女护士事后有报告，当晚才会召回这12名婴儿进行补救。目前这名年资七年的女护士，已被停职接受调查。（联合早报网编辑：王纬温）

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